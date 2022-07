Chuvas, raios e ventanias: Friale atualiza informações sobre onda de frio que chega neste domingo

Neste sábado, dia 16 de julho, o calor vai continuar em todo o Acre, com temperaturas máximas entre 32 e 35ºC, mas o calorão antecede a chegada de uma onda de frio polar neste domingo (17). É o que garante o pesquisador Davi Friale, alertando para chuvas fortes.

“O tempo muda com a chegada de uma onda polar de intensidade moderada. As chuvas poderão ocorrer a qualquer hora, mas será a partir da tarde e durante a noite para segunda-feira que deverá chover forte, com alta probabilidade de ocorrência de raios e ventanias em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Acre. No centro do estado e no vale do Juruá, deverá chover, também, na segunda-feira, principalmente pela manhã”.

A temperatura não cai muito, mas as mínimas ficarão entre 15 e 18ºC, em Rio Branco, Brasileia e cidades vizinhas, e entre 19 e 21ºC, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e proximidades.

Ao longo da próxima semana, a preocupação fica por conta da baixa umidade. ” A umidade do ar estará baixa, oscilando entre 20 e 30%, durante a tarde, em alguns dias da semana, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana. A partir de terça-feira, os dias estarão ensolarados e quentes”.