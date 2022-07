Com adoção de animais, feira solidária arrecada alimentos e rações em Rio Branco

Com objetivo inicial de ajudar o próximo e fomentar o empreendedorismo local, a Universo 68 e as ONGs Patinha Carente e Ações Sobre Amor realizam uma feira solidária durante todo final de semana, para arrecadar alimentos para animais e pessoas em situação de vulnerabilidade através de bingos, bazar beneficente e outras ações presentes na feira.

Na área do empreendedorismo, haverá 20 expositores por dia com venda de produtos dos mais diversos tipos como comida, acessórios, vestuários, produtos artesanais, plantas, livros, cristais e cosméticos. Além disso, haverá também o bingo beneficente, bazar, arrecadação de alimentos e mais de 25 animais disponíveis para adoção.

As premiações do bingo beneficente são o ingresso para o show Piseiro na Expoacre, ingresso para o show do Mc Pedrinho, Pix/Vale compra em lojas, produtos variados e mais. Desta vez, a organização da feira optou por não realizar apresentações musicais e culturais em virtude do alto volume do som, para evitar que incomode e estresse os animais. “Vai ser algo mais tranquilo e silencioso, a área do pula pula vai ser mais afastada deles”, diz Ingrid Barbosa, uma das CEO da Universo 68.

De acordo com Ingrid, o intuito da Universo 68 sempre foi de ajudar o próximo, incentivar a cultura e o empreendedorismo local, desde o início em 2018. Na edição que acontece nesse final de semana, o objetivo de convidar as ONGs é na tentativa de ajudar com as dívidas que acumularam ao longo do tempo em clínicas veterinárias. Em outras edições, as ONGs participaram, mas será a primeira vez com a feira de adoção.

“Juntar o empreendedorismo com as ONGs, incentivar com a feira de adoção, um bazar beneficente, é mostrar para as pessoas a importância de incentivar e apoiar isso. Espero que esse evento mostre para os outros que acontecem em Rio Branco, a importância de também ajudar os animais, essas pessoas que tem esse trabalho voluntário. Eles estão com muitas dívidas nas clínicas devido a animais atropelados ou espancados, que infelizmente acontece muito”, explica Ingrid.

Segundo Raryka Souza, também CEO do empreendimento, ações como essa são importantes para a sociedade, principalmente neste momento de crise e instabilidade econômica que o Brasil passa. “Cada feirinha é única, capaz de criar oportunidades, gerar conexões, desenvolvimento e renda para quem participa ou frequenta, cada um conta sua história, os produtos vão além de objetos de comércio, eles expressam o que cada um acredita, produtos feitos à mão, cosméticos naturais, eco-sustentavel, de representatividade, a diversidade da feira cria um pequeno universo que vai além das vendas”, explica.

Serviço:

O que: Feira Especial de São João

Onde: No estacionamento da galeria ao lado do Horto Florestal. Rua José Magalhães, 109, Santa Quitéria.

Dias: 9 e 10 de julho

Horário: 16h às 21h