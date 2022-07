Com Gladson presidente, saiba como fica a composição da nova executiva do Progressistas no AC

Na manhã da última terça-feira (12), ocorreu uma reunião virtual com a direção nacional do Progressistas e com a presença dos novos membros da executiva regional. No evento, foram chancelados os nomes do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza como os candidatos oficiais ao Governo e Senado pelo partido.

Os nomes dos novos membros da executiva regional foram divulgados também na terça-feira. Para a presidência da sigla no Acre, Gladson Cameli assume, a presidente de honra é a senadora Mailza Gomes, Joelma dos Santos Pontes Santos é a vice-presidente, Osvaldo Rodrigues Santiago como vice-presidente, Cícero Jean de Almeida Rocha como primeiro-secretário, Lívio Veras como segundo-secretário e Paulo Justino Pereira como tesoureiro.

De acordo com o Ato normativo 11/2022, o Diretório Estadual tem vigência no período de 3 de junho a 30 de novembro de 2022. O ato foi assinado pelo presidente em exercício do Progressistas Nacional, deputado federal Cláudio Cajado, no dia 3 de junho.