Com mais de 8 mil votos, enquete da Rainha da ExpoAcre bomba no ContilNet

A coluna Douglas Richer lançou a enquete para saber qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022.

Lançada na terça-feira (19), a enquete reúne mais de 8 mil votos e tem disputa acirrada. Dez candidatas concorrem a enquete que se encerra meia noite desta sexta-feira. Na manhã do sábado, o resultado será oficialmente divulgado.

Lembrando que o resultado não interfere e nem tem vínculo com a competição oficial, que tem a organização dos colunistas Gigi Hanan, Roberta Lima e ExpoAcre. A campeã do concurso Rainha da ExpoAcre 2022 será divulgada no evento que acontece neste sábado (23), na frente do Palácio Rio Branco.

Bora votar e aproveitar esses momentos finais da votação e amanhã a gente vai saber que a população escolheu, a nossa Rainha Popularidade da ExpoAcre.