Com suspeita de invasão hacker na Câmara, Lira suspende sessão e chama PF

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) suspendeu a sessão parlamentar da noite desta terça-feira após o sistema de votação da Casa ter sido derrubado por suspeita de ataque externo.

De acordo com Lira, o InfoLeg ficou fora do ar e a Polícia Federal foi acionada para apurar as causas.

“Ouvindo todos os líderes partidários que me procuraram e garantindo o direito dos parlamentares que registraram sua presença confiando no sistema da Casa, esta Presidência decide suspender a presente sessão. Como fato técnico relevante que houve (…) mantenho o painel para amanhã cedo a partir das 9h”, declarou Lira.

Os parlamentares haviam acabado de votar em primeiro turno a chamada PEC das Bondades e se preparavam para começar a segunda rodada de discussões quando o problema foi verificado.