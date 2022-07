Concurso CFO: sai edital com 300 vagas; níveis médio e superior

O edital do concurso CFO foi publicado nesta segunda-feira, 4 de julho. O Conselho Federal de Odontologia oferece 300 vagas para carreiras dos níveis médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$9 mil mais benefícios.

Do total de oportunidades, 11 são para contratação imediata e 289 para formação de cadastro de reserva (em que os aprovados poderão ser convocados durante o prazo de validade da seleção).

As inscrições estão abertas a partir desta segunda, pelo site do Instituto Quadrix. Já as provas objetivas e discursivas estão marcadas para o mês de setembro . Confira todos os detalhes a seguir!

As vagas do concurso CFO estão distribuídas entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível médio

Agente operacional: 25 vagas (salário de R$3.025 mais benefícios);

Técnico administrativo: 55 vagas (salário de R$3.872 mais benefícios).

Nível técnico

Técnico em Tecnologia da Informação: 45 vagas (salário de R$3.872 mais benefícios).

Nível superior

Analista Geral: 45 vagas (salário de R$7.744 mais benefícios);

Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informação: 35 vagas (salário de R$7.744 mais benefícios);

Analista de Suporte de Tecnologia da Informação: 35 vagas (salário de R$7.744 mais benefícios);

Contador: 35 vagas (salário de R$7.744 mais benefícios);

Procurador Jurídico: 25 vagas (salário de R$9.075 mais benefícios).

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros. A lotação dos aprovados será em Brasília, no Distrito Federal, com jornada de trabalho de 40 horas por semana.

A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O CFO oferece os seguintes benefícios: auxílio-alimentação de R$1.298 por mês; plano de assistência médica e hospitalar e auxílio-transporte.

Concurso CFO terá inscrições abertas até agosto

As inscrições ficarão abertas de 4 de julho a 4 de agosto, pelo site do Instituto Quadrix , organizador da seleção. O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$70 para cargos dos níveis médio e técnico e R$90 para cargos do nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 5 de agosto.

Podem solicitar a isenção da taxa: membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea.

Para isso é necessário enviar a documentação comprobatória da seleção, de 4 a 6 de julho, pelo portal do Instituto Quadrix. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos de isenção no dia 26 de julho, em sua página na internet.

Provas do concurso CFO serão em 11 de setembro

O concurso CFO será composto por provas objetivas para todos os cargos e provas discursivas apenas para nível superior. A aplicação dos exames será no dia 11 de setembro, no Distrito Federal, nos seguintes turnos:

Turno da manhã : cargos de nível superior;

: cargos de nível superior; Turno da tarde: cargos dos níveis médio e técnico.

Os candidatos deverão responder a 120 itens, no estilo CERTO ou ERRADO, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Atualidades, Noções de Informática, Inglês – apenas para cargos de TI), 30 de Conhecimentos Complementares (Legislação e Ética na Administração Pública e Legislação Específica).

Além de 50 itens de Conhecimentos Específicos. Na discursiva, será necessário elaborar um texto dissertativo, de 20 a 30 linhas, sobre tema relacionado aos Conhecimentos Específicos do cargo.

O prazo de validade do concurso CFO será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Enquanto a seleção estiver válida, o Conselho Federal de Odontologia poderá convocar os aprovados para suprir a necessidade de novos funcionários.