Concurso Federal: veja editais abertos e vagas – ATUALIZADO!

O ano de 2022 trouxe importantes movimentações em editais de concursos públicos em âmbito nacional (concurso federal). Além dos certames que tiveram provas recentemente, há expectativas de que outros órgãos publiquem seus editais ainda este ano ou em 2023.

Estes certames costumam ofertar grandes números de vagas e salários atrativos, o que deixa a concorrência ainda maior. Por isso, é importante começar a preparação o quanto antes. Nesta matéria, você confere o panorama dos principais editais nacionais (concurso federal) do país:

Editais publicados

Concurso Marinha – CAP

Foi publicado o edital do concurso Marinha! O certame oferta, ao todo, 40 vagas para admissão ao Curso de Formação no Corpo Auxiliar de Praças (CAP).

Inscrições: 25 de julho a 14 de agosto

Concurso ANP

Foi publicado o edital do concurso ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para a contratação de 48 vagas temporárias de nível superior de formação. Provas objetivas: 25 de setembro.

Inscrições: 11 de julho a 1 de agosto.

Concurso EEAR

A Força Aérea publicou o edital do concurso EEAR. São 225 oportunidades de nível médio para admissão ao Curso de Formação de Sargentos. A previsão é de ingresso no segundo semestre de 2023. Provas objetivas: 6 de novembro.

Inscrições: 26 de julho até 19 de agosto

Concurso Federal: editais previstos

Concurso MCTI

Movimentações para um possível novo concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações)! Foi feito um pedido de autorização para novo certame. O ofício foi enviado ao Ministério da Economia e solicita o preenchimento de 1.277 cargos vagos

Concurso STJ

Um novo concurso STJ (Superior Tribunal de Justiça) poderá não mais ser realizado em breve. Isso porque, a comissão de planejamento para o novo edital, que já estava formada desde fevereiro de 2022, teve seus trabalhos encerrados.

A Portaria publicada em Diário Oficial no dia 30 de junho, revogou o documento de 16 de fevereiro, que instituía a comissão. Dessa forma, a equipe responsável por elaborar as fases do certame foi desfeita.

Concurso Emilio Ribas

Foi publicado no diário do dia 19 de abril, a contratação do Instituto Quadrix como empresa responsável pelo novo concurso Emílio Ribas.

Concurso Receita Federal

Finalmente saiu a autorização para a realização de um novo concurso Receita Federal! A portaria Nº 5.348 foi publicada no Diário Oficial da União do dia 13 de junho.

A autorização de novo edital é para o provimento de 699 oportunidades para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, sendo:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

Concurso INSS

Novas modificações no concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)! Foi prorrogado o prazo para definição da banca organizadora do novo certame.

Inicialmente, o prazo seria de 15 dias a contar de 6 de julho de 2022, conforme noticiado pelo Direção Concursos com exclusividade. Agora, o prazo foi estendido por mais 15 dias, ou seja, até o dia 5 de agosto.

Concurso MPU

Foi publicado no Diário Oficial da União a prorrogação do concurso MPU (Ministério Público da União) por mais dois anos. Agora, de acordo com o despacho divulgado, a validade do edital vai até o dia 27/9/2024.

Concurso Senado Federal

Finalmente saiu a banca do novo concurso Senado. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a empresa escolhida para organizar o novo edital que ofertará 19 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva.

A informação de divulgação da banca foi divulgada no Diário Oficial da União do dia 18 de julho.

Concurso PF

O pedido de autorização do concurso PF Administrativo (Polícia Federal Administrativo), que passou por ajustes recentemente, está, oficialmente, nas mãos do Ministério da Economia!

Concurso Bacen

Um concurso Bacen (Banco Central) pode ser realizado em breve! De acordo com fonte do Direção em sindicato de servidores do órgão, as chances de novo edital aumentaram. O concurso Bacen foi solicitado para o provimento de 245 vagas. As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos:

Analista: 200 vagas;

Técnico: 30 vagas; e

Procurador: 15 vagas.

Concurso Embrapa

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) solicitou, por meio de pronunciamento realizado no dia 6 de outubro de 2021, que o Ministério da Economia autorize a realização de um novo concurso Embrapa para pesquisadores e técnicos.

Concurso ATA

Além do mais recente pedido para a Receita Federal, o Ministério da Economia também requisitou um novo concurso para cargos de nível médio e nível superior, conhecido como concurso ATA .

Foram 1.270 vagas ao todo, distribuídas em 1.000 para Assistente Técnico Administrativo e 270 para Analista Técnico Administrativo.

Concurso ANA

Um novo concurso para Agência Nacional de Águas (concurso ANA) foi solicitado ao Ministério da Economia por meio de ofício encaminhado à diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal, Luiza Lemos Roland.

A expectativa é de 62 vagas de nível superior.

Concurso ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que está iniciando os trâmites que objetivam autorizar o novo concurso ANEEL junto ao Ministério da Economia com 184 vagas em diversas carreiras.

Concurso Incra

O TCU tornou público que é imperioso, após denúncia de irregularidades no processo seletivo (PSS) para contratação de 1.259 temporários, que o Instituto Nacional de Colonização Agrária se abstenha, ou seja, não realize o PSS, e recomponha seu quadro funcional através de concurso Incra para efetivos.

Concurso ANS

A Agência Nacional da Saúde (ANS), em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, que está se adaptando às novas diretrizes e que ainda não protocolou pedido para a realização de um novo concurso ANS.

Segundo resposta, há 81 cargos vagos na ANS.

Concurso CVM

Foi realizado na sexta-feira, do dia 29/4, um pedido de novo concurso da Comissão de Valores Mobiliários (concurso CVM).

O presidente da CVM, Marcelo Barbosa, enviou ao Ministério da Economia uma solicitação de autorização para concurso público a fim de possibilitar o ingresso de novos servidores para 2023.

Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional solicitou 120 vagas para Auditor Federal de Finanças, cargo de nível superior, para um novo concurso STN. Ainda não há informações sobre publicação do edital.

O último certame ocorreu em 2012 e ofereceu 255 vagas no total.

Concurso ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve publicar um novo edital em breve, tendo em vista que o requerimento que solicita o novo concurso Anvisa com 107 vagas está em fase final de elaboração, segundo a agência.