Concurso Prefeitura de Acrelândia: edital e inscrição; até R$ 6 mil

No estado do Acre, a partir de 1º de agosto de 2022 serão abertas as inscrições para o novo concurso Prefeitura de Acrelândia, que oferta dezenas de vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva para diversos cargos públicos. Os vencimentos são variáveis de R$ 1.210,00 a R$ 6.000,00, conforme o edital nº 01/2022, e as vagas são de nível técnico e superior.

Ao todo, são apresentadas 90 vagas, com a ressalva de que 27 são de provimento rápido e 63 apenas de provimento futuro, se houver necessidade administrativa. Entre os cargos disponíveis, citamos Nutricionista, Farmacêutico, Técnico em Enfermagem, Procurador, Técnico em Segurança do Trabalho e Auxiliar em Saúde Bucal. Concurso Prefeitura de Acrelândia: cargos Nível superior Educador Físico;

Nutricionista;

Pedagogo;

Cirurgião-Dentista;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Médico Clínico Geral;

Procurador. Nível médio Agente de Endemias;

Fiscal Sanitário;

Agente Comunitário de Saúde. Nível técnico ou médio com curso específico Auxiliar de Farmácia;

Auxiliar em Saúde Bucal;

Técnico em Análises Clínicas;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Segurança do Trabalho. Concurso Prefeitura de Acrelândia: etapas A aplicação da prova escrita objetiva, primeira etapa, está prevista para o dia 6 de novembro de 2022, contendo 40 ou 50 questões, dependendo do cargo (nível médio/técnico ou nível superior, respectivamente). A prova escrita discursiva, por sua vez, será aplicada somente para o cargo de Procurador, na mesma data provável da primeira avaliação, enquanto que a prova de títulos será realizada para todos os cargos de nível superior. A entrega dos títulos ocorre na mesma data das provas escritas. Concurso Prefeitura de Acrelândia: inscrições e mais informações Banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) recebe inscrições pelo site até 8 de agosto de 2022, com taxas de participação fixadas em: Nível médio/técnico – R$ 75,00;

Nível superior – R$ 125,00. O certame é válido por dois anos, contados da homologação e prorrogáveis por igual período, a critério da administração municipal. Outras informações sobre o concurso Prefeitura de Acrelândia devem ser obrigatoriamente acessadas no edital atualizado. Em caso de dúvidas, solicite diretamente à banca organizadora pelo e-mail: [email protected]