Concurso Sefaz AC é aguardado desde 2009; saiba mais!

O concurso Sefaz AC teve seu último edital publicado em 2009, desde então um novo concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre é aguardado.

Segundo o Governo do Acre, a expectativa é que o novo concurso oferte vagas para Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual. A remuneração inicial pode chegar a R$ 19.532,09.

Em contato com a equipe do Gran Cursos Online, a Secretaria de Fazenda do Estado do Acre informou que há estudos preliminares a respeito do quantitativo de vagas que serão ofertadas no seu próximo edital.

Ficou interessado? Confira mais informações sobre o concurso Sefaz AC. Para facilitar a sua leitura, navegue utilizando o índice abaixo:

Concurso Sefaz AC : Remuneração e benefícios

De acordo com a tabela salarial de 2022, os aprovados no concurso Sefaz receberão remunerações conforme descrito abaixo:

Auditor da Receita Estadual

Vencimento Auditor da Receita Estadual Inicial Final R$ 19.532,09 R$ 30.439,87

Além disso, o Auditor da Receita Estadual faz jus a

Adicional de titulação pago de maneira cumulativa para os portadores de mais de uma titulação no máximo 20%;

Gratificação de sexta parte – após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício público estadual. (art. 73. Lc 39);

Gratificação de gerência, quando ocupantes de determinados cargos;

Prêmio anual de valorização da atividade fazendária.

Auditor do Tesouro Estadual

Vencimento Auditor do Tesouro Estadual Inicial Final R$ 19.532,09 R$ 30.439,87

O Auditor do Tesouro Estadual também faz jus a:

Adicional de titulação pago de maneira cumulativa para os portadores de mais de uma titulação no máximo 20%;

Gratificação de sexta parte – após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício público estadual. (art. 73. Lc 39);

Gratificação de gerência, quando ocupantes de determinados cargos;

Prêmio anual de valorização da atividade fazendária.

Especialista da Fazenda Estadual

Vencimento Especialista da Fazenda Estadual Inicial Final R$ 3.794,98 R$ 8.348,97

O servidor aprovado no cargo de Especialista da Fazenda Estadual faz jus a:

Adicional de titulação pago de maneira cumulativa para os portadores de mais de uma titulação no máximo 20%;

Gratificação de sexta parte – após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício público estadual. (art. 73. Lc 39);

Gratificação de atividade fazendária – 60% sobre o vencimento básico;

Gratificação de gerência, quando ocupantes de determinados cargos;

Prêmio anual de valorização da atividade fazendária.

Técnico da Fazenda Estadual

Vencimento Técnico da Fazenda Estadual. Inicial Final R$ 1.231,37 R$ 2.438,11

Além disso, o Técnico da Fazenda Estadual pode receber:

Adicional de titulação pago de maneira cumulativa para os portadores de mais de uma titulação no máximo 20%;

Gratificação de sexta parte – após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício público estadual. (art. 73. Lc 39);

Gratificação de atividade fazendária – 130% sobre o vencimento básico;

Gratificação de gerência, quando ocupantes de determinados cargos;

Prêmio anual de valorização da atividade fazendária.

Concurso Sefaz AC : Cargos e vagas

Sem confirmação quanto ao número de vagas e cargos, esperam-se oportunidades para os cargos de Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual no novo certame.

Em última pesquisa feita, a Sefaz Acre tinha 245 cargos vagos, sendo:

46 de Auditor da Receita Estadual;

10 de Auditor do Tesouro Estadual;

47 de Especialista da Fazenda Estadual;

4 de Assistente Jurídico;

124 de Técnico da Fazenda Estadual; e

14 de Motorista.

Concurso Sefaz AC : Carreira

O quadro de servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre é composto pelos seguintes grupos ocupacionais:

Grupo Ocupacional Atividade Fazendária; e

Grupo Ocupacional Suporte à Atividade Fazendária.

Integram o Grupo Ocupacional Atividade Fazendária os cargos efetivos de:

Auditor da Receita Estadual

Nível superior

40h semanais

Nível superior 40h semanais Auditor do Tesouro Estadual

Nível superior

40h semanais

Fazem parte do Grupo Ocupacional Suporte à Atividade Fazendária os cargos de:

Especialista da Fazenda Estadual;

Nível superior

40h semanais

Nível superior 40h semanais Contador;

Nível superior

40h semanais

Nível superior 40h semanais Assistente Jurídico;

Nível superior

40h semanais

Nível superior 40h semanais Técnico da Fazenda Estadual;

Nível médio

30h semanais

Concurso Sefaz AC : Último concurso

O último concurso Sefaz AC foi realizado em 2009 para provimento de 20 vagas, sendo 1 vaga reservada aos candidatos portadores de deficiência, e formação de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal da Receita Estadual, no padrão e classe iniciais, da Carreira de Fiscalização.

O certame foi organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).

As provas objetivas foram realizadas nos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá, todas localizadas no estado do Acre.

Provas objetivas

A prova objetiva contou com 120 questões de múltipla escolha, composta de quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta. Cada questão das provas objetivas valeu 1,00 ponto, totalizando 120,00 pontos.

Disciplinas

Foram avaliados dos candidatos conhecimentos nas disciplinas de:

Prova objetiva P1

Língua portuguesa – 10 questões

Matemática financeira – 5 questões

Informática – 5 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Economia (Sustentabilidade Econômica e Finanças Públicas) – 10 questões

Direito Administrativo – 10 questões

Prova objetiva P2

Direito Empresarial – 10 questões

Contabilidade Geral e Custos – 10 questões

Direito Constitucional – 6 questões

Direito Tributário – 15 questões

Legislação Tributária – 15 questões

Processo Administrativo Tributário – 6 questões

Auditoria – 8 questões

Curso de formação:

Os servidores matriculados no Curso de Formação fizeram jus, durante o curso, a auxílio financeiro, correspondente a:

a) salário – 100%;

b) Gratificação de Atividade Tributária – GAT – 100%; e,

c) Gratificação de Produtividade Fiscal – GPF – 50%.

Nomeações

Foram chamados até o 40º classificado.

Nota de corte do Concurso Sefaz AC

A nota de corte do concurso Sefaz AC 2009 foi de 77,50 pontos.

Resumo do Concurso Sefaz AC