Concurso SESACRE: último dia de inscrição; salários de até R$ 11 mil!

Os interessados em uma das vagas oferecidas no concurso SESACRE (Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre) devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que encerra nesta quarta-feira (27/7).

As candidaturas devem ser realizadas até às 21h, pelo site do IBFC, banca organizadora responsável pelo andamento do certame.

A taxa de participação foi estipulada nos valores de:

R$ 53,00 (nível médio)

R$ 72,00 (nível superior)

Panorama concurso SESACRE

Ao todo, o concurso SESACRE oferta 622 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação, nas seguintes especialidades:

Médio Agente Administrativo Auxiliar de Farmácia Condutor de Ambulância Técnico de Laboratório em Análise Clínica Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica Técnico de Radiologia Técnico em Segurança do Trabalho

Superior Assistente Social Biólogo Cirurgião Dentista Enfermeiro Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletrônico Engenheiro Sanitarista Farmacêutico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Médico (diversas especialidades) Médico do Trabalho



As remunerações do certame variam entre os valores de R$ 1.392,81 e podem chegar a R$ 11.096,93. Já as provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 4 de setembro.

Resumo concurso SESACRE