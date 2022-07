Concurso TRT 14 está autorizado! Banca em breve!

Novidades sobre o concurso TRT 14! O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região está autorizado a iniciar os trâmites para a contratação da banca organizadora. A informação foi dada na Sessão Administrativa Telepresencial do Tribunal Pleno, realizada no dia 28 de junho de 2022.

O órgão já está com comissão formada desde maio de 2022.

O novo edital ofertará vagas para analista judiciário, com especialidade nas áreas Administrativa, Judiciária, Oficial de Justiça Avaliador Federal e Tecnologia da Informação. Já as vagas para técnico judiciário, serão para as áreas de Tecnologia da Informação e Administrativa.

Concurso TRT 14: situação atual

28 de junho de 2022: Sessão Administrativa Telepresencial do Tribunal Pleno autoriza realização do concurso.

10 de maio de 2022: Comissão formada

Sugestões de cargos para o próximo concurso

Estudos iniciais

Em contato com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) em abril deste ano, o órgão informou que está impulsionando o processo com vistas à realização do certame.

“Uma das primeiras etapas será a formação da comissão organizadora para a escolha da banca responsável pela aplicação das provas. Quanto à previsão de divulgação do referido edital, pode ocorrer ainda este ano ou no início de 2023, a depender do trâmite administrativo”, pontuou.

Autorização do CSJT

No dia 22 de abril de 2022, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho divulgou uma autorização para que os Tribunais Regionais abram novos concursos públicos, inclusive o TRT da 14ª Região.

A seleção será para reposição de pessoal. Os tribunais terão 20 dias para solicitar aporte orçamentário ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Vigência do concurso

A validade do concurso público foi suspensa devido ao estado de calamidade provocada pela COVID-19. A retomada aconteceu em janeiro de 2022. Com isso, o órgão pode retomar a convocação dos aprovados da seleção de 2018.

Concurso TRT 14: remuneração e benefícios

Também conforme a Transparência do órgão, as remunerações dos cargos são:

Analista Judiciário

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,39

Além destes valores citados, os servidores recebem os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação,

Assistência pré-escolar,

Assistência médica e odontológica,

Auxílio-transporte,

Exames periódicos e

Adicional de Qualificação.

Concurso TRT 14: cargos e vagas

A relação de vagas para o novo concurso público ainda será definida. Os cargos ofertados serão os seguintes:

Analista Judiciário área administrativa sem especialidade;

Analista Judiciário área judiciária sem especialidade;

Analista Judiciário área judiciária – especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Analista Judiciário área apoio especializado – especialidade: tecnologia da informação;

Técnico Judiciário área administrativa;

Técnico Judiciário área apoio especializado – especialidade: Tecnologia da Informação.

Cargos vagos

Atualmente, há 83 vacâncias no total. Veja abaixo a distribuição:

Analista Judiciário (13)

Técnico Judiciário (70)

Auxiliar Judiciário (0)

Os dados têm como referência o mês de dezembro de 2021.

Último concurso TRT 14

O último edital ofertou apenas vagas para a Analista Judiciário apoio Estatística e Psicologia, enquanto o edital de 2013 foi para área de Direito, Oficial de Justiça, carreiras Administrativa e TI.

Requisitos

Confira as exigências por cargo:

Analista Judiciário – Área Judiciária : Nível superior em Direito.

: Nível superior em Direito. Analista Judiciário – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal : Nível Superior em Direito

: Nível Superior em Direito Analista Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação : Nível superior em Tecnologia da Informação ou de qualquer outro curso superior com Pós-Graduação na área de Tecnologia da Informação.

: Nível superior em Tecnologia da Informação ou de qualquer outro curso superior com Pós-Graduação na área de Tecnologia da Informação. Analista Judiciário – Especialidade Estatística : Nível superior em Estatística e registro no Conselho Regional de Estatística.

: Nível superior em Estatística e registro no Conselho Regional de Estatística. Analista Judiciário – Especialidade Psicologia: Nível superior em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia.

Nível superior em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia. Técnico Judiciário – Área Administrativa : Nível médio ou técnico equivalente

: Nível médio ou técnico equivalente Técnico Judiciário – Especialidade Tecnologia da Informação: Nível médio acrescido de curso de programação com, no mínimo, 120 horas/aula, ou curso técnico na área de informática.

Etapas de provas

No concurso de 2018 foram somente duas etapas. Confira:

Prova Objetiva (Eliminatório e classificatório) Estudo de Caso (Eliminatório e Classificatório)

Já na prova de 2015, as etapas foram as seguintes:

Prova Objetiva (Eliminatório e classificatório) – Para todos os cargos Estudo Discursiva (Eliminatório e Classificatório) – Exceto para cargos de nível médio

Provas Objetivas

Em ambos os casos, as provas objetivas, estudos de caso ou discursivas foram organizadas pela Fundação Carlos Chagas, com um total de 60 questões em cada uma das disciplinas, sendo:

20 questões de conhecimentos gerais

40 questões de conhecimentos específicos

As provas aconteceram nas cidades de Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO) e Rio Branco (AC).

Veja abaixo as disciplinas por ocupação:

Analista Judiciário – Área: Estatística

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência

Noções de Direito Constitucional

Noções de Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Conhecimentos Específicos conforme sua especialidade

Analista Judiciário – Área: Psicologia

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções sobre Direito das Pessoas com Deficiência

Noções de Direito Constitucional

Noções de Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Administração Pública

Conhecimentos Específicos conforme sua especialidade

Analista Judiciário – Área: Direito

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito do Trabalho

Direito Processual do Trabalho

Direito Civil

Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

Analista Judiciário – Área: Oficial de Justiça

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito do Trabalho

Direito Processual do Trabalho

Direito Civil

Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

Analista Judiciário – Área: Tecnologia da Informação

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Conhecimentos Específicos

Analista Judiciário – Área: Administrativa

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito do Trabalho

Noções de Direito Processual do Trabalho

Noções de Direito Processual Civil

Noções de Administração Pública

Regimento Interno do TRT 14ª Região

