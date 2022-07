Conheça cinco alimentos altamente cancerígenos — e fuja deles

Quando o assunto é informação, vez ou outra são apontados inúmeros fatores de risco que potencializam o surgimento de câncer no organismo. É preciso, no entanto, ter cuidado com as fake news.

Uma boa alimentação é primordial para preservar a saúde, mas será que existem itens e ingredientes que realmente induzem a produção de células cancerígenas? Antes de responder a pergunta, é preciso elucidar o que são fatores de risco. Trata-se, em síntese, daquilo que afeta as suas chances de contrair a doença. Diferentes fatores estão ligados a alguns tipos de câncer. Fique alerta, então, para os cinco alimentos que listo a seguir, uma vez que a ciência já demonstrou o potencial danoso deles:Carnes vermelhas

Diversos estudos apontaram a correlação entre consumo de carnes processadas e desenvolvimento de câncer. Isso não quer dizer que você deve cortá-las da dieta, mas, sim, que precisa controlar e evitar na rotina. Especialistas orientam um consumo limite de 500 gramas por semana.