Covid: escola de Sena fecha pela 2ª vez em duas semanas após aumento de casos

As aulas na Escola de ensino médio Dom Júlio Mattioli, em Sena Madureira, estão suspensas temporariamente. É que três alunos, de salas diferentes, testaram positivo para a covid-19 e, seguindo protocolo do Comitê Estadual, a equipe gestora decidiu parar com as aulas presenciais.

De acordo com o professor Zezinho Pinheiro, coordenador de ensino, a suspensão dessa vez será por sete dias. “Nesse período, faremos a desinfecção das salas de aula, porém, continuaremos mandando as atividades para os alunos”, destacou.

Em outras unidades de ensino também há preocupação nesse sentido e algumas turmas foram fechadas.

Já no presídio Evaristo de Moraes, recentemente dois reeducandos testaram positivo para a covid-19 e quatro servidores também foram diagnosticados com a doença. Mesmo assim, as visitas oficialmente ainda não foram suspensas.