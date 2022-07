Cruzeiro x Fluminense: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O técnico Paulo Pezzolano não terá o lateral Geovane Jesus, expulso na primeira partida. A dúvida é se irá optar por colocar Leo Pais no setor. Também não conta com o volante Neto Moura, que disputou a Copa do Brasil pelo Mirassol. No ataque, Luvannor deverá voltar a ser utilizado, após ficar suspenso no último jogo da Série B.

Provável escalação: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais, Willian Oliveira, Filipe Machado (Fernando Canesin), Daniel Jr e Matheus Bidu; Luvannor e Edu.