Dança das cadeiras: Gladson publica nomeações e exonerações e faz mudanças em diretorias do Governo

O governador Gladson Cameli (PP) continua promovendo mudanças em sua gestão.

Na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (1), o gestor exonerou oito e nomeou outras seis pessoas, além de alterar a lotação de servidores, como o caso do Cristhyan Alexandre, que exercia o cargo de diretor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) e foi exonerado, sendo nomeado na mesma edição do Diário para a função de diretor no Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC).

Entre as exonerações está a da advogada Isnailda Gondim, que era chefe de departamento na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET).