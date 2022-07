De Tom Cruise a The Rock: os salários mais altos dos atores de cinema

Não é lá muito novidade que os salários de atores de cinema são consideravelmente altos. Uma matéria divulgada pela revista Variety nesta quarta-feira (20/7) é a prova disso: Tom Cruise, por exemplo, deve receber US$ 100 milhões ou mais com a venda de ingressos e o seu salário do longa Top Gun: Maverick.

Seguido de Cruise, a Apple TV pagará US$ 30 milhões ao ator Leonardo di Caprio para reviver Martin Scorsese no filme Killers of the Flower Moon (ainda sem título em português) e o mesmo valor para Brad Pitt por um drama de Fórmula 1 ainda sem título.

Will Smith, que raramente fica de fora das listas de atores mais bem pagos, deve faturar US$ 35 milhões pelo longa Emancipation, que teve seu lançamento adiado para o ano que vem.

Guerra de streamings

A Netflix, é claro, não fica para trás na guerra dos streamings. A locadora vermelha vai desembolsar US$ 20 milhões para Chris Hemsworth e US$ 10 milhões a Millie Bobby Brown para reprisar seus papéis nas próximas sequências de Resgate e Enola Holmes, respectivamente.

De acordo com a Variety, executivos de estúdios de cinema admitem que streamings como a Netflix, Apple e outros, fizeram com que alguns atores aumentassem o valor que pedem para viver um papel. Dwayne “The Rock” Johnson, por exemplo, pediu e recebeu US$ 22,5 milhões para interpretar Adão Negro, novo filme de super-heróis da DC Comics. Ele ainda recebe um valor pela produção do filme e uma taxa para promover o longa em suas redes sociais.

Eterno Khal Drogo de Game of Thrones, Jason Momoa tinha a opção de aparecer em Aquaman 2 como parte de seu acordo inicial. O primeiro filme, no entanto, ultrapassou US$ 1 bilhão e, por isso, ele voltou a negociar seu contrato para basicamente dobrar o seu salário: agora, o ator vai arrecadar US$ 15 milhões para a sequência do longa da DC Comics.

Joaquin Phoenix ganhou US$ 4,5 milhões por Coringa, que o rendeu o Oscar de Melhor Ator. Como a estreia dele como o vilão de Gotham City faturou mais de US$ 1 bilhão, a Warner Bros. vai ter que desembolsar US$ 20 milhões para conseguir o ator como o arquinimigo do Batman.

Nem sempre é por dinheiro…

A Variety ainda aponta que os atores nem sempre buscam dinheiro em seus contratos. O filme Oppenheimer, drama histórico sobre J. Robert Oppenheimer, custou US$ 100 milhões, mas a Universal aposta na trama por conta do diretor, Christopher Nolan.

Cillian Murphy é o protagonista do longa, e o elenco ainda conta com Robert Downey Jr., Matt Damon e Emily Blunt. Apesar de já terem protagonizados grandes papéis, como Downey em Homem de Ferro, o prestígio de trabalhar com Nolan fez com quem cada um arrecadasse US$ 4 milhões — inclusive o protagonista.

Veja esses e outros salários, do maior para o menor: