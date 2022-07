Deborah Secco faz procedimento estético e não gosta: “Fiquei um alien”

A atriz concedeu uma entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, contou que se tratava de um preenchimento de olheiras e no maxilar, no entanto, Deborah revelou que ao ver o resultado, ficou chocada e pediu para desfazer na mesma hora.

Para ler a matéria completa acesse o site TV Foco