Deborah Secco posa de shortinho minúsculo e deixa popa do bumbum escapar

Deborah Secco, atriz, tem aproveitado bastante suas férias em Orlando, nos Estados Unidos. A beldade apareceu com um body branco e um microshort jeans, deixando escapar a popa do bumbum! Os elogios foram inevitáveis.

“Amo, amo e amo”, “Que alegria”, “Belíssima”, “Princesa”, “Linda”, “Gata demais”, “Meu mundo”, “Gatinha”, dispararam.

A atriz global viajou com a filha, Maria Flor, de 6 anos, e com o maridão, o ator Hugo Moura. A famosa fez questão de exaltar sua alegria no lugar. “Primeiro dia de férias no lugar preferido da Fifi! Apaixonada pelo dia de hoje!”, comentou na legenda do post.

Após uma entrevista polêmica que afirmou que já se envolveu com homens casados, Deborah Secco não tem data definida para retornar ao Brasil e segue sem projetos na TV.