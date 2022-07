Deputado diz que Gladson vai pedir retificação de edital do concurso da Sesacre

Durante a audiência pública promovida pela Asembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (6), com profissionais de saúde que ficaram de fora do edital do concurso público para provimentos de vagas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o deputado Gehlen Diniz criticou o certame.

Usando como exemplo o caso das vagas para odontologia, em que um estudo do Governo identificou 25 vacâncias e publicou apenas 4 vagas, ele afirma que “parece que foi feito por um estagiário”.

As críticas se limitaram ao edital, pois o parlamentar, que defende a retificação do edital com mais vagas, defendeu também o governador Gladson Cameli: “O governador está aqui em cima, não tem noção do concurso. Tenho certeza que ele vai pedir que refaça”.