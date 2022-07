Deracre e Prefeitura de Capixaba iniciam operação tapa-buraco nas ruas da cidade

Nesta semana, o Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) e em parceria firmada com a Prefeitura de Capixaba, iniciou a operação tapa-buraco na cidade, com objetivo de melhorar as condições de tráfego nas ruas.

“Na semana passada assinamos o convênio para o serviço de tapa-buraco e nesta segunda-feira o Deracre, por meio de empresa terceirizada, deu início às operações nos pontos críticos, que continuarão nas ruas que necessitem dos serviços. Capixaba agradece de coração as parcerias que o governo do Estado tem feito com a prefeitura, tanto através do Deracre, quanto por meio de suas outras secretarias, porque é assim que o município está alcançando desenvolvimento e reconstrução,” disse o prefeito Manoel Maia.

A parceria com a Prefeitura de Capixaba deve levar mais mobilidade para a população, com a execução dos serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

“Quem ganha com os trabalhos é a população, que tem um Estado presente tanto na zona rural, com os ramais, como na cidade”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Para o secretário municipal de Obras de Capixaba, Billy John Rocha da Silva, a parceria tem garantido a execução dos serviços na recuperação das ruas e ramais do município.

“Nossa secretaria tem recuperado os ramais e isso só está sendo possível graças ao apoio do Estado, com maquinários e outros recursos. E agora o Estado também está investindo cerca de R$ 600 mil na aquisição de 700 toneladas de massa asfáltica para a ação de tapa-buraco, e isso é motivo de reconhecimento”, disse o secretário.