Dupla é presa suspeita de roubar e matar empresário após ‘roleta russa’

O crime ocorreu no dia 15 de janeiro deste ano, por volta das 19h, em um estabelecimento comercial, localizado no quilômetro 135, da rodovia estadual AM-010.

Após matarem a vítima, os criminosos fugiram com criminosos R$ 13 mil, além de uma espingarda, uma pistola e aparelhos celulares dos familiares do comerciante.

“Após as investigações em torno do caso, constatamos que um dos foragidos, que era vizinho da vítima, informou aos demais que o comerciante tinha cerca de R$ 100 mil em seu estabelecimento. Com base nessa informação, o grupo passou a monitorar a vítima, a fim de entender a dinâmica do comércio”, explicou delegado Henrique Brasil.

Conforme a autoridade policial, o comerciante havia chegado de Manaus, por volta das 18h, e caiu na emboscada preparada para ele pelos suspeitos.

“O bando simulou que o carro estava em pane seca e pediram para comprar gasolina no estabelecimento. A vítima pediu para que um dos suspeitos entrasse no comércio e pegasse o combustível, momento em que foi rendido. Em seguida, outro foragido entrou no comércio e anunciou o assalto, enquanto os demais integrantes da quadrilha rendiam os demais familiares e buscavam o dinheiro”, detalhou Henrique Brasil.

Segundo o delegado, os criminosos encontraram R$ 13 mil no local, mas o líder do bando insistiu que queria os R$ 100 mil informados inicialmente pelo vizinho da vítima, passando então a fazer “roleta russa” com o comerciante e os familiares dele, para obter mais informação sobre o dinheiro.