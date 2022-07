Dynho se enfurece com Chris Figueiredo: “Vou gravar com a sua mulher”

A transmissão ao vivo do podcast Eu Fico Loko, de Christian Figueiredo com participação de Lucas Selfie, terminou em uma briga tensa com Dynho Alves, entrevistado do dia. O clima ficou tão pesado, que o ex de Mirella deixou o estúdio disparando uma provocação ofensiva à esposa de Christian: “Vou gravar [Onlyfans] com a sua mulher, vacilão do caralho”, proferiu ele, já fora das lentes, segundos antes da transmissão ser encerrada.

Christian Figueiredo é casado com Priscila D’Ávila Machado, mais conhecida como Zoo, com quem tem dois filhos: Gael e Nikki. A reação dele no momento foi de revolta, chegando a se levantar da mesa e ir em direção de Dynho, mas a câmera já não mostrou o que veio depois. “Tá louco, mermão? tá louco?”, disse ele.

Ao longo do programa, sobretudo, ficou nítido o desconforto de Dynho Alves com determinadas perguntas, principalmente sobre A Fazenda. O comportamento dele no reality show virou alvo de comentários ácidos dos entrevistadores. Em dado momento, Christian e Selfie resolveram ligar para Mirella para saber se ela toparia gravar conteúdo para o Onlyfans de Dynho, e a partir de então, Dynho fechou a cara e o clima pesou.

Dynho pediu várias vezes para que eles não fizessem isso, em seguida acrescentou que não se arrependeu de nada em sua participação no programa da Record TV, “nem das merdas”. Minutos depois, Dynho negou que havia comentado isso de não se arrepender “das merdas”.

Foi então que apresentador e entrevistado ficaram em um embate, com uma sequência de cutucadas e provocações. O estranhamento se estendeu ao longo de todo o restante do programa, configurando no gran finale.

Veja o momento!