Em desmanche, Humaitá terá atletas da base contra o Rio Branco

Com apenas 18% de aproveitamento no grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá, já eliminado da competição, através do presidente Igor Cotta, comentou para o ge/ac que acertou a rescisão contratual de parte do elenco que disputa a competição nacional.

Os goleiros Felipe Leineker e Marcão, o zagueiro Vinícius Matos, o volante André, os meais Psika, Fernandinho e Isac, e ainda os atacantes Vinícius, Breno e Igor Dias são alguns dos nomes que seguem no clube para o restante das partidas do torneio nacional.

Com o elenco bastante reduzido, o técnico Álvaro Miguéis vai usar jogadores da base do Tourão para os próximos três compromissos do clube na competição nacional, sendo que o primeiro deles ocorre neste domingo (3), às 17h, no estádio Florestão, contra o vice-líder da chave, o Rio Branco.

O meia Psika, que segue incluso na relação de jogadores do Tourão para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D, não vai a campo no próximo domingo (3) para encarar o Rio Branco. O meia foi penalizado em duas partidas de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) por infringir o artigo 258 do CBJD.