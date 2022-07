Escola Presbiteriana João Calvino realiza Ação Social com a arrecadação de sacolões

Sob a supervisão dos professores Paulo Cezar Augusto e Cícero Nascimento, foram entregues, no dia 19.07.2022, 75 sacolões para as famílias das crianças matriculadas na Creche Irmãos Mi e Bino.

A ação social está vinculada aos Projetos do Prêmio SAMSUNG – “Respostas para o amanhã”- que objetiva, em âmbito global, estimular estudantes do Ensino Médio de Escolas Públicas a identificar problemas reais e, assim, desenvolver soluções pautadas na ciência e tecnologia. A EPJC foi campeã do Prêmio Samsung, em 2017.