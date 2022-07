Especial Pitty: tributo à cantora acontece nesta sexta-feira em Rio Branco; saiba mais

Como diria Pitty, “memórias, não são só memórias” e para quem curtia o som da cantora na primeira década deste milênio, quando todas as músicas da Pitty tocavam em CD’s, MP3 e nos primórdios do YouTube, o Especial Pitty é uma ótima oportunidade para relembrar os grandes sucessos da cantora.

Nesta sexta-feira (22), o Especial Pitty acontece no Vintage Pub, com a The Roxy Band no comando dos sucessos da cantora, que tem quase 20 anos de carreira, com pré show da Three Sounds. Para curtir o tributo, o Vintage Pub tem trabalhado com reserva de mesas através do Sympla, na caixa do estabelecimento ou em contato pelo número (68) 999640870.

Pitty

Com primeiro álbum lançado em 2003, a banda Pitty comandou a MTV Brasil com os sucessos “Teto de Vidro”, “Equalize”, “Máscara” e “Admirável Chip Novo”, que também dá nome ao álbum. A cantora baiana também acumulou milhões de vendas de outros álbuns e singles, como , “Memórias”, “Déjà Vu”, “Na sua Estante” e “Anacrônico”.

Durante a carreira, Pitty regravou sucessos de outros cantores como “Agora só falta você”, de Rita Lee, que se popularizou entre os mais jovens na voz de Pitty. Em 2022, a cantora lançou o álbum chamado “Casulo”.