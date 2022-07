Ex-chefe da Ferrari dá atualização rara sobre saúde de Schumacher

Desde que Michael Schumacher sofreu um acidente esquiando nos alpes franceses em 2013, a família do heptacampeão mundial de Fórmula 1 optou pela discrição em relação ao estado de saúde do ex-piloto. Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e atual presidente da FIA, é uma das poucas pessoas que têm contato regular com Michael.

Em entrevista para o canal de TV alemão RTL, Todt ofereceu uma atualização importante sobre o estado de saúde de Schumacher: “Eu não sinto falta de Michael porque eu me encontro com ele. Sim, é verdade. Eu assisto corridas com Michael”, afirmou.

Juntos, Jean Todt e Michael Schumacher venceram cinco campeonatos consecutivos, entre 2000 e 2004, pela Ferrari. “Eu espero que o mundo veja meu querido amigo novamente, ele nunca mudou”, afirmou Todt em outra ocasião.