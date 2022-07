A famosa apresentadora da Globo, Fátima Bernardes voltou a ficar entre os assuntos do momento. Isso porque, a ex-mulher de William Bonner surpreendeu os seus admiradores recentemente ao fazer uma declaração para lá de inesperada envolvendo o âncora do Jornal Nacional. A jornalista chocou ao abrir o coração e falar publicamente sobre divórcio.

Para quem não acompanhou, a ex-comandante do Encontro esteve na Roda Viva, na última segunda-feira (25), e admitiu que sempre teve vontade de participar do programa. Além disso, durante a conversa, a famosa falou sobre seu ex-marido.

Como é de se imaginar, essa entrevista já estava sendo desejada há bastante tempo, e Fátima Bernardes expôs assuntos de sua vida pessoal, profissional, falou até mesmo do fim do seu casamento com William Bonner, já que ela e o âncora do Jornal Nacional se separam em 2016.

Os dois sempre foram muito discretos e decidiram anunciar ao público sobre o fim da relação, com o objetivo de não contribuir com as especulações. E tudo correu bem por trás das câmera. “Na nossa separação fizemos um comunicado e nunca mais tocamos no assunto. E morreu ali. Ninguém nunca mais perguntou”, admitiu a contratada da Globo.

Além disso, Fátima ainda falou sobre seu atual namorado, Túlio Gadelha, que no primeiro encontro, eles foram vistos por paparazzis. Na época, que ele não era tão conhecido pela mídia. Sendo assim, a jornalista deu mais detalhes de seu encontro com o político.