Fazendinha terá novidades na Expoacre 2022; Leilões acontecem no formato virtual

Os acreanos podem esperar uma feira de negócios completa nesta edição 2022 da Expoacre. De acordo com os organizadores, todos os espaços tradicionais da festa estão confirmados, a exemplo da Fazendinha, que terá uma pegada mais agro, diferente da edição ambiental de 2019. Outra novidade deste ano, uma adaptação aos tempos de pandemia, é que os leilões de animais vão acontecer no formato virtual.

“Mas essa questão da realização dos leilões no formato virtual não foi uma exigência nossa. A própria modalidade já se adaptou com o formato virtual e tanto os leiloeiros quanto os compradores preferem assim. Comprar no conforto do sofá e, além disso, o custo reduz no formato online, já que os animais não precisam ser deslocados para a feira, por exemplo”, explicou um dos organizadores, Dudé Lima.

Na fazendinha, o visitante vai ter muita opção: peixe, boi, galinha, maquinários, equipamentos, boi e muito mais. “Na edição anterior, em 2019, esse espaço teve uma experiência mais voltada para o meio ambiente, mas neste ano teremos mais atrações do agronegócio. Inúmeras possibilidades de negociações e atrações que vão continuar agradando aos visitantes de todas as idades”, comentou Dudé.

No Tatersal, local onde os leilões eram realizados, uma estrutura completa de atendimento voltado ao agronegócio estará montada. “Teremos desde as instituições governamentais, até bancos realizando simulações, tudo voltado para o desenvolvimento do agronegócio”, finalizou.