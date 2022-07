Filho de Cristiano Araújo cresce e semelhança com o pai impressiona

O cantor sertanejo Cristiano Araújo morreu no ano de 2016, vítima de um grave acidente de carro. Cristiano deixou um filho de Elisa Leite, além do pequeno João Gabriel, que hoje está com dez anos, sendo fruto do relacionamento anterior com Luana Rodrigues.

Atualmente o garoto está com seis anos de idade, e quanto mais o tempo passa, mais ele fica parecido com o seu pai, Cristiano Araújo. E sempre que a mãe posta uma foto do garoto, os internautas reparam na semelhança, e não deixam de comentar. Confira a matéria completa no TV Foco.