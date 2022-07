Filhote de pinscher é “sequestrado” por gaivota; entenda

Usuários do grupo Abitanti di Capodimonte e non, do Facebook, sobre o famoso bairro da cidade de Nápoles, na Itália, estão assustados com uma publicação que traz a história de um cãozinho da raça pinscher que foi capturado por uma gaivota e desapareceu.

“Algumas semanas atrás uma senhora estava na Floresta de Capodimonte com seu cachorrinho, que também era muito jovem. Ela o deixou brincar no parque até que uma gaivota veio e o levou sabe-se lá para onde. Até hoje não há sinal dele. Amigos, prestem atenção nessas malditas gaivotas”, diz o vereador no famigerado post.