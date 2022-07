Flagra? Mulher mostra suposta conversa privada com Neymar e viraliza

Uma entrevista despretensiosa pode causar uma certa dor de cabeça para Neymar. Isso porque em um vídeo do influenciador Stevey Pants, uma moça revela ter conversado em particular com o atacante do Paris Saint-Germain. Sem ser identificada, a moça contou ainda que fez chamadas de vídeo com o jogador e teria sido convidada por ele para ir à Paris.

Ao ser questionada sobre qual a coisa mais louca que já teria acontecido com ela, a mulher afirma que teria recebidos mensagens diretas do astro brasileiro em sua conta no Instagram. Para confirmar a veracidade, a garota mostra a conversa em questão e o perfil do camisa 10 da Seleção. Confira o vídeo: View this post on Instagram A post shared by Stevey Pants (@steveypants) Postado há dois dias no TikTok, o vídeo possui mais de 650 mil visualizações. A situação pode causar algum tipo de problema já que Neymar está namorando a brasileira Bruna Biancardi. Recentemente a moça se ausentou das redes sociais e afirmou que precisava de um tempo para ela, levantando suspeitas de um possível término.