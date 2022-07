Gladson assume presidência do Progressistas na quinta; Mailza deve ser lançada ao Senado

Com a presença do presidente nacional do Partido Progressistas (PP), deputado federal Cláudio Cajado, o governador Gladson Cameli deverá assumir a presidência da sigla do Acre em evento programado para a próxima quinta-feira (7).

Na ocasião especial que põe fim a polêmica envolvendo as lideranças do partido, deverá ser lançada a pré-candidatura de Mailza Gomes ao senado. De acordo com fontes de dentro do PP, Mailza aceitou o acordo e deverá assumir a vice-presidência e a secretaria geral.

Além da presidência, Gladson comandará também a tesouraria do PP. A partir da definição oficial, o atual governador do Acre deverá organizar a montagem das chapas de deputado estadual e federal, bem como da chapa majoritária.