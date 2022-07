Gladson Cameli faz quase 20 nomeações e exonerações; veja lista

O governador Gladson Cameli (Progressistas) promoveu novas mudanças na estrutura de seu Governo.

No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15), Cameli assina 19 nomeações e exonerações.

Foram 8 exonerados e 11 nomeados em cargos em comissão, a maioria com referência entre CEC 1 e 7.

Entre os exonerados está Catherine Augusta, chefe de departamento no gabinete do governador.

Confira a lista dos nomeados e exonerados:

Nomear GABRIELA LIMA DE ALBUQUERQUE para exercer o

Cargo em Comissão, referência CEC-7, na Secretaria de Estado da

Casa Civil – SECC

Exonerar NAYARA ANDRADE DA COSTA do Cargo em Comissão, referência CEC-5, da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG,

Nomear GEOVANI MONTEIRO DE SOUZA PINHEIRO para

exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET

º Exonerar ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE LIMA do Cargo em

Comissão referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Produção e

Agronegócio – SEPA

Nomear RODRIGO GONÇALVEZ MARTINS para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-5, na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Nomear LIZANDRA NASCIMENTO DE ARAÚJO para exercer

o Cargo em Comissão, referência CEC-4, na Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão – SEPLAG

Exonerar CATHERINE AUGUSTA FARIA DA CONCEIÇÃO do

Cargo de Chefe de Departamento, do Gabinete do Governador

Nomear JOANA D’ARC VALENTE SANTANA para exercer o Cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais – SEGOV

Nomear VITOR HUGO CARVALHO CALIXTO para exercer o

Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Exonerar MATEUS MARTINS CARVALHO do Cargo em Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Nomear GLAYSON JEAN MORENO DANTAS para exercer o

Cargo de Chefe de Departamento, na Secretaria de Estado da Justiça e

Segurança Pública – SEJUSP.

Exonerar JHONNY WESLEY DA MOTA OLIVEIRA do Cargo de

Chefe de Departamento, na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais – SEGOV

Nomear JHONNY WESLEY DA MOTA OLIVEIRA para exercer o

Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria Extraordinária de

Assuntos Governamentais – SEGOV.

Exonerar VANIA RODRIGUES CEZA MOREIRA do Cargo em

Comissão, referência CEC-2, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Exonerar MARIELDO ALVES DE ARAUJO do Cargo em Comissão, Referência CEC-6, da Secretaria de Estado da Casa Civil;

Nomear MARIELDO ALVES DE ARAÚJO para exercer o Cargo

de Chefe de Departamento, na Secretaria Extraordinária de Assuntos

Governamentais – SEGOV

Exonerar ALINNE RIBEIRO ARANTES do Cargo em Comissão,

referência CEC-7, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE