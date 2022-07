Gladson recebe visita de Misses e Mister Acre, premiados internacionalmente

Na manhã desta segunda-feira, 25, o governador Gladson Cameli, recebeu no Palácio Rio Branco, na capital, os adolescentes e crianças representantes do estado nos concursos Miss e Mister Acre, com seus responsáveis.

Os jovens representam o estado também em concursos internacionais de beleza e que integram o Projeto Juventude, iniciativa social que busca transformar a vida de jovens por intermédio da moda e da cultura.

“As minhas autoridades, como chamo carinhosamente as nossas crianças, são o nosso futuro. É uma honra conhecê-los, sabendo que levam o orgulho e o espírito acreano para concursos internacionais”, frisou o governador.

Kayk Amorim, de 14 anos, Mister Teen Mundial, dá o seu recado sobre como é representar o Acre internacionalmente. “Já tinha experiência em competições e é muito importante para nós, como representantes do Estado, poder participar desses concursos e sermos premiados, trazendo o prêmio para casa”, relatou.

“Eu costumo dizer que, quando se trabalha com sonhos, trabalhamos com vidas. O Acre vem se destacando nesses concursos e é o nosso objetivo incentivar o reconhecimento da beleza acreana e transformar vidas de pais, crianças e adolescentes“, avaliou Isaíaz Gomes, diretor e coordenador do Projeto Juventude e Mini Miss Acre Mundial.

Além de Kayk Amorim, participaram do encontro as misses: Maitê Lima, Miss Baby Acre Mundial 2022; Paula Roberta Félix, Miss Acre Mundial Infantil 2022; Jussara Lima, Little Miss Brasil Universo 2022; Giovana Farias, Miss Juruá Acre Mundial 2022; e Maria Eduarda Alves, Mini Miss Acre Mundial 2022.