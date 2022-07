Há 42 anos no mercado, Roda Viva Transportes desenvolve novos projetos para seus clientes

A Roda Viva Transportes, uma empresa familiar que há 42 anos está no mercado, tanto no estado do Acre, quanto em outras unidades brasileiras, foi fundada em 1980, pelo seu José Cunha e sua esposa, Nazaré Cunha, que começaram em um pequeno depósito na Gameleira.

A Roda Viva Transportes é uma empresa especializada em carga seca fracionada e carga lotação, que atende vários setores do mercado, como insumo, matéria-prima, confecção, calçados e entre outros. Além de possuir a unidade física em Rio Branco, no Acre, também possui unidades em Porto Velho, Goiânia e São Paulo, porém a empresa atende todos os estados brasileiros, terceirizando empresas parceiras para assim, atender a necessidade do cliente.

“Eu e meu esposo trabalhamos em empresas de transporte, até que um certo dia um amigo do meu marido disse que tínhamos potencial para ter a nossa própria empresa de transporte. No início, foi meio difícil acreditarmos nessa possibilidade, afinal, empreender em 1980 e em uma transportadora, não era algo fácil, mas meu esposo tinha muito conhecimento com os anos que passou trabalhando em empresas de transporte, então resolvemos arriscar. Não foi fácil chegar até aqui, foram muitas dificuldades, mas conseguimos e estamos mantendo nosso legado de pé”, diz dona Nazaré Cunha, proprietária da Roda Viva Transportadora.

A Roda Viva também atende todos os municípios do Acre e possui uma empresa parceira no município de Cruzeiro do Sul, que atende os 22 municípios do estado, levando o que o cliente precisa e atendendo com qualidade.

Projetos futuros da empresa

Como qualquer outra empresa, a Roda Viva vem se reinventando a cada novidade que surge no mundo atual, para estar sempre atualizada e cada vez mais conectada com os clientes, a empresa tem desenvolvido um “chatbot” ou “robôs que conversam”. Nada mais é que a utilização da inteligência artificial, onde o cliente poderá localizar sua carga, tirar suas dúvidas e até mesmo todo o público poderá ter acesso para facilitar o atendimento.

“Enquanto o chatbot está em fase de teste, desenvolvemos o rastreamento de carga para o cliente. Ele acessa o sistema da empresa na aba “cliente”, recebe uma senha só dele e assim pode acompanhar sua entrega de qualquer lugar. Isso é somente por enquanto, depois que nosso chatbot estiver disponível no WhatsApp, ficará ainda mais prático para toda nossa clientela”, afirma Nazaré Cunha.

Outros projetos incluídos nos planos da família que conduz a empresa, será a abertura de novas rotas em outros estados e também a ampliação e renovação das frotas. A Roda Viva Transportes fica localizada na Via Chico Mendes, número 695, Vila do Dner.