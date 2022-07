Homem agride irmão que é cadeirante e acaba ferido a tiros em Rio Branco

Antônio Bezerra Rodrigues, de 32 anos, foi ferido com um tiro após agredir um irmão que é cadeirante e apontar uma arma de fogo a Policiais Militares na manhã desta terça-feira (19), na Rua Raimundo Farias, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio é usuário de entorpecentes e estava extremamente agressivo, e invadiu a casa do próprio irmão que é deficiente físico e de posse de uma arma de fogo começou a lhe agredir e tentou matá-lo. Rapidamente uma pessoa da família acionou a Policia Militar.

Ao chegar no local indicado, a guarnição da PM foi surpreendida por Antônio já com uma arma em punho e apontando para o militares, foi quando um policial realizou um disparo que pegou na lateral do abdômen que transfixou o corpo de Antônio, para evitar que o homem atirasse contra Policiais.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado, tendo em vista que o estado de Antônio ter se agravado e em seguida ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo o médico Antônio Castro, a bala atingiu o fígado do paciente.

O caso está sendo investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).