Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta

CAOS ORDENADO

Data estelar: Lua quarto crescente em Libra.

Inúmeros são os argumentos impecáveis da lógica que as pessoas arvoram, em nome de chegar a conclusões falsas, e elas não se importam com isso, porque, pelo menos, têm a palavra final numa discussão.

Poderia, por exemplo, se raciocinar que duas pessoas, para se abraçarem, teriam de percorrer a metade do trecho que as separa, e que essa metade poderia ser dividida em infinitas outras metades, concluindo daí que o infinito se interporia entre elas e, assim, nunca poderiam se abraçar. Contudo, os encontros acontecem e as pessoas se abraçam.

A realidade não é o que se argumenta sobre ela, nem tampouco acontece nos panos limpos da lógica, se parece mais com um caos que se nos apresenta belo e detestável, porque é caos, mas ao mesmo tempo nos brinda com beleza e bem-estar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As certezas são importantes, mas ao mesmo tempo são temporárias demais para você tomar decisões definitivas sobre elas. Procure amadurecer um pouco mais sua posição, antes de fechar qualquer tipo de questão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Poderia ser isso, mas também poderia ser aquilo diferente, este é o momento em que a alma enxerga tantas potencialidades que fica difícil tomar uma decisão ou definir qual caminho seria melhor seguir. Mas, isso passa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça valer sua vontade, mas tenha a delicadeza de não a forçar goela abaixo de ninguém, porque isso não seria mais a realização de sua vontade, apenas uma brutalidade a mais no imenso cardápio de brutalidades humanas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Beleza é fundamental, agora e sempre, e essa não se encontra fora do alcance de nenhuma pessoa, porque sempre será possível agregar algo ao ambiente que crie um sei-lá-o-quê. Agregue beleza ao seu ambiente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pequenas coisas acontecem que adquirem proporções desnecessárias e contraproducentes. É importante, por isso, manter o senso de proporção, para não perder tempo com inutilidades que ocupem o cenário de outros assuntos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os recursos humanos são os mais valiosos, porém, são os mais depreciados também, porque apresentam uma complexidade que nenhuma inteligência artificial conseguirá nunca reproduzir. Valorize o recurso humano.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Foque no que possa ser feito, e deixe o que deveria ser feito para quando o mundo estiver no estado ideal, que parece ser muito raro, ou talvez nunca ter acontecido. Importante mesmo é que você se dedique a fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que sua alma sabe, mas que seria melhor silenciar, porque sua divulgação não agregaria nada positivo à vida de ninguém. As informações são tentadoras, porém, resistir à tentação é mais valioso do que sucumbir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coisas mudaram muito e, por isso, se tornou necessário exercer uma adaptação, enquanto não se sabe ao certo como assumir o grau de transformação que a realidade mudada do mundo impõe a todas as pessoas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Com a ajuda oferecida, tudo seria mais interessante, mesmo que mais complicado. Com a ajuda oferecida, você solucionaria algo além do problema em questão, criando uma pequena rede de apoio para você confiar nela.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Alguns detalhes podem ser bastante importantes para entender o que acontece, mas é necessário usar discernimento, porque não são todos os detalhes da realidade que podem conduzir sua mente a tal nível de esclarecimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todo movimento mediante o qual você satisfaça sua vontade, a despeito de as circunstâncias o impedirem, será um movimento que cobrará seu preço, o qual não costuma ser barato. A vida é uma experiência bastante cara.