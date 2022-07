Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Nenhuma alegria é em vão

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em quadratura.

Bem-estar, leveza e alegria para que tenhas alguns momentos aprazíveis, cheios de regozijo, condições essas que escapam por entre os dedos, toda vez que pareces te aproximar a elas. Nenhum de nós percebe a real realidade em que existimos, levitando no infinito, carregados por coreografias cósmicas de magnitudes incompreensíveis, mas todos somos capazes de pressentir que há algo para nós quando nos atrevemos a nos entregarmos ao mistério da Vida de nossas vidas.

Talvez cometamos erros em nossas buscas, por exagero, por ignorância, porque não entendemos nada a respeito da Vida, mas também, de uma forma ou de outra, em nossa busca de alegria e leveza também nos tornamos capazes de agregar beleza e verdade ao nosso dia a dia.

Nenhuma alegria será nunca em vão.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sentir-se bem não é suficiente, é preciso ter alguém com quem compartilhar os bons sentimentos, porque dessa forma se multiplicam e beneficiam muita mais gente. Selecione as pessoas com quem compartilhar o momento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Selecione da melhor maneira possível as pessoas com quem você abrirá seu coração, porque este, uma vez aberto, revela todas suas nuances e profundidade. Não há como abrir o coração só um pouquinho, ele se abre todo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Criar é complicar, porém, nem todas as complicações são criativas. Selecione as encrencas em que você se mete, porque assim você continuará tendo mínimo domínio sobre os acontecimentos. Caminho mais seguro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que complicar se tudo pode ser simples? Complicar porque somos humanos, esse é um argumento irrefutável, porque se não complicássemos tudo, não seríamos o reino da natureza capaz de criar e inventar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que se sabe, daria muito trabalho fingir que se desconhece. É até possível isso ser feito, mas custa um investimento enorme de energia de vida que, na prática, não compensaria o crime. Melhor seguir em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No entusiasmo da alegria é possível cometer exageros que ofendem as pessoas. Normalmente, isso pode passar em brancas nuvens, mas do jeito que o mundo anda, à cata do erro alheio, é melhor tomar cuidado com isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando a alma se torna capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, comprova que colocou os pés no caminho espiritual que andou buscando por vias tortuosas e pouco convenientes. Espírito é alegria.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo começa pequeno e vai se avolumando ao longo do tempo, e por meio das devidas intervenções. Pensar grande é muito bom, mas é melhor ter consciência de tudo que é necessário para conquistar grandes realizações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A diferença que você busca fazer se encontra na maneira com que você administrar os pequenos detalhes que compõem o cenário onde, por obra dos mistérios da vida, aconteçam experiências fora do comum. Aí sim!

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Expressar sentimentos exige certa poesia, e nem sempre a alma está com essa bola toda para manifestar o que sente. Porém, sem essa expressão, as pessoas com que você se relaciona ficam perdidas. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É nas pequenas coisas do dia a dia que se encerram os maiores tesouros, que passam despercebidos, porque o olhar se dirige a alturas que seduzem com a perspectiva de conterem os tesouros. Só que não! Está tudo aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Encontre a maneira de se sentir bem e sustente esse ânimo pelo maior tempo possível, se tornando independente das circunstâncias, sendo esse um estado de ânimo produzido intencionalmente no íntimo de sua alma. Aí sim!