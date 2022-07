Ieptec-AC anuncia processo seletivo para equipe multidisciplinar

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (Ieptec – AC) torna pública a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, destinado a contratação de bolsistas, com exercício nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/ Novos Caminhos).

De acordo com o edital, esta Seleção disponibiliza duas vagas para equipe multidisciplinar. Para participar, é necessário possuir graduação em nível superior no curso de Pedagogia, com comprovada de no mínimo seis meses em elaboração e/ou ministração de oficinas, palestras, aulas e/ou EAD, com cursos de no mínimo 100h em EAD.

Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com um salário no valor de R$ 3.000,00, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais para o exercício de suas funções.

Procedimentos para participar

Os interessados devem se inscrever no período de 7 a 12 de julho de 2022, exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte endereço eletrônico: [email protected] Não haverá cobrança de taxa de participação.

Como critério de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório, sendo elas: análise de currículo e entrevista.

Prazo de validade

Este Processo Seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da Instituição.

