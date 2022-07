Luciana Gimenez posta vídeo no banho e exibe tatuagem secreta

Recentemente Luciana Gimenez surgiu aos prantos nas redes sociais após descobrir que detalhes da intimidade de sua família foram expostos pelo jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles. Na ocasião, o colunista revelou que a artista estava enfrentando uma batalha pela herança de seu pai.

Segundo a publicação, a apresentadora ficou com a menor parte da herança, já que seu pai direcionou uma uma apólice de R$ 2 milhões para uma mulher desconhecida.

“Queria entender o que a morte do meu pai tem de importante pra mídia. Alguns jornalistas usam desgraça alheia pra dar ibope. O que a morte do meu pai importa pras pessoas? Não tem um tipo de respeito, de ligar pra perguntar, pra falar nada. Queria saber, Sr Leo Dias, o que tem a ver a morte do meu pai pra você? Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros?”, iniciou ela.

“Queria saber se você está feliz em falar da minha vida privada, da morte do meu pai. Está feliz em falar da morte do meu pai em público? Vocês acham que só porque a pessoa é famosa ela perde total o direito a qualquer tipo de dignidade e privacidade? Pra quem não sabe: meu pai tinha um dinheiro de inventário. E as pessoas deixam o dinheiro pra quem elas quiserem! E isso não é da conta de nenhum jornalista falar da morte do meu pai!”, acrescentou Luciana.