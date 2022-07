Márcia Abreu: Em clima de emoção, Rizomar Araújo festeja seus 40 em Rio Branco; veja clicks

VIVA O RIZO

No finalzinho da tarde de quarta,20, o agente de viagens, Rizomar Araújo, recebeu no deck do Buffet Afa Jardim, grupo de amigos para comemorar seu aniversário de 40 anos, que se transformou numa tremenda festa. E, não podia ser diferente com a animação do aniversariante junto aos seus convivas. Em seu discurso emocionado no momento “parabéns pra você”, Rizo agradeceu a Deus pelo momento maravilhoso e a oportunidade de reunir a família e amigos. No menu da noitada, destaque para a mesa de frios escondidinho de carne seca, espaguete à bolonhesa e filé saltado. O happy hour rolou até o amanhecer desta quinta com boas gargalhadas e muita resenha, sambinha raiz, roda de samba e DJ. Total animação!!Confiram quem circulou por lá!