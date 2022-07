Márcia Abreu traz fotos do lançamento da coleção Beatrice Collezione da Gold Skill; confira

ANUÁRIO

Procurador-geral de Justiça do MPE, Dr. Danilo Lovisaro do Nascimento, promove no dia 16 de julho, às 8h30min no Teatro da Ufac, Cerimônia de Lançamento do Anuário de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade de 2012-2021, com palestra temática sobre “A dinâmica da criminalidade violenta na sociedade brasileira: percalços de um processo descivilizador”, que será ministrada pelo doutor em sociologia Luís Flávio Sapori. Merci pelo convite.

POSSE

Foi em uma noite especial na sexta, 1º, nos domínios do buffet Afa Jardim, com a participação dos mais de 50 clubes rotários da Região Norte e presença de quase 200 convidados, a solenidade que marcou o início do Ano Rotário 2022-2023 e a posse da advogada Elaine Ruiz como governadora distrital.

*Durante o evento, Elaine Ruiz junto aos convivas acompanharam a associação de novos membros e a posse dos presidentes dos clubes de Rio Branco e de Senador Guiomard, enaltecendo a importância da união, companheirismo, amor e trabalho da instituição. Confiram alguns flashes.

BEATRICE COLLEZIONE

Dia 1º Duda Lessa ladeada pelas consultoras e imprensa, lançou Beatrice Collezione, a terceira coleção do ano da grife Gold Skill, que traz o significado de “aquela que traz felicidade”, alegre, feliz e cheia de vitalidade.

*São peças alegres, leves e cheias de modernidade, delicadas com brilho envolvente. Confiram.

Parabéns à advogada Claudia Sabino, aniversariante da segunda, 4, que foi bastante celebrada em família e legião de amigos.

MARIA FILÓ

No sábado, 9, Mayra Martinello, promove em sua loja Maria Filó, coquetel de lançamento da coleção de verão “Mi Casa, Su Casa”. Que tal você já garantir seus novos looks de uma marca de moda inspirada no protagonismo feminino? Show de bola!

AURORA NUBILOSA

É o nome da exposição fotográfica do repórter fotográfico Diego Gurgel que estará, a partir desta sexta, 8, no hall de entrada da Seplag.

*Aurora(amanhecer) Nubilosa(neblina) mostra a beleza da mata envolta em neblina, atingida pelos raios da aurora dourada feitas durante sobrevoos para fotografar Geoglifos da Amazônia, juntamente com o paleontólogo e pesquisador Alceu Ranzi desde o ano de 2009 sobre a floresta amazônica. Vale a pena conferir!

A procuradora Márcia Regina Pereira é grande aniversariante deste sábado, 9. Parabéns!

FEIRA DE QUINTAL

Por todo o findes, ali na Rua Quintino Bocaiúva, n.1606(em frente a loja Quintina), das 17h às 21h, acontece a 4ª edição da Feira de Quintal, conceito de consumo colaborativo e sustentável.*Nesta edição, 33 expositores/empreendedores, baseada no apoio mútuo e para que todos tenham oportunidades, dividem o espaço com segmentos variados de decoração, comidas típicas doces e salgadas, arte, artesanato em madeira, couro, resina e tecido, acessórios, produtos naturais, soluções ecologicamente corretas para o dia-a-dia, plantas, bazares e outlet de roupas femininas. Showwww!

FÉRIAS:MUNDO ENCANTADO DOS UNICÓRNIOS

Os unicórnios estão de volta ao Via Verde Shopping em um evento que tem início amanhã, 8, e vai até o próximo domingo, 17, intitulado o “Mundo Encantado dos Unicórnios”, que traz muiiiita diversão para a criançada, com oficinas de artes, pintura facial e contação de histórias.

*As ações gratuitas ocorrem ao lado da loja Marisa e as inscrições podem ser feitas por intermédio do link: https://oferta.viaverdeshopping.com.br/unicornios

E, AINDA

Falando em Via Verde Shopping, no Cine Araújo, tem estreia do filme “Thor: Amor e Trovão”, além dos filmes que estão em cartaz. E, o filme “Elvis”, tem pré-estreia marcada para a próxima quarta, dia 13.

*As compras de ingressos podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com