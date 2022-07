Médico é preso por manter paciente em cárcere privado, após complicações em cirurgia

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias (Deam-Caxias) prenderam, no início da tarde desta segunda-feira (18), um médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular na Baixada Fluminense.

O g1 e a TV Globo tentam entrar em contato com a unidade de saúde e com a defesa do médico. Ao ser levado pela polícia, o médico não quis comentar quando foi questionado pela equipe de reportagem.