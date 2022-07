Mel Maia estrela campanha ousada de lingerie e divulga clique polêmico: “A primeira”

Cresceu mesmo! Mel Maia estrelou uma campanha de lingerie e compartilhou um clique de tirar o fôlego em seu Instagram durante a noite desta quarta-feira (13). A atriz causou com sua boa forma e fez a alegria dos seguidores com o registro.

Na ocasião, a musa surgiu posando com um look all jeans super ousado, mas que chamou atenção por conta de seu conjunto turquesa. A beleza natural da atriz deixou os fãs completamente apaixonados e, claro, Mel colecionou elogios da galera.

Com mais de 12,9 milhões de seguidores no Instagram, os internautas deixaram comentários para a musa. “Minha namorada é muito linda”, brincou um seguidor na publicação. “Já vi essa foto, agora pode apagar”, disparou outro internauta. “Beleza natural né, amores?”, comentou uma terceira, exaltando a atriz. Confira:

Após ficada com Mel Maia, Arthur Picoli faz desabafo nas redes sociais

Soltou o verbo! Recentemente, o ex-BBB Arthur Picoli usou seu Instagram para desabafar sobre as polêmicas envolvendo seu polêmico affair com Mel Maia. O influenciador contou que está cansado de ver seu nome ligado com histórias que não são verdadeiras.

“Ainda bem que papai e mamãe me deram educação e me ensinaram que falar mentira por aí é feio. Tem coisas que aguentei calado pra não dar merda para os envolvidos, mas eu estou de saco cheio de só tomar porrada sem estar falando ou fazendo algo com alguém”, começou Arthur.

“Além de educação, falta noção nas pessoas. Tem assunto que eu nem toco por respeito aos envolvidos e aí tenho que ficar lendo besteira de uma menina que não faço a menor ideia de quem seja. Que doideira! Se amar e beijar na boca estando solteiro for crime, me prendam. E isso te incomoda, meu amor, me desculpa”, continuou.

“Eu acho desnecessário falar algumas coisas, mas eu como eu só estou tomando porrada, a partir de hoje vamos fazer uma troca. Sempre que alguém falar algo de mim, eu vou soltar uma informação também. Talvez assim parem, não sei”, disparou Arthur, que continuou: “o recado foi dado, não fala a porr* do meu nome mais”.