Messi se irrita com Sergio Ramos após sofrer entrada dura no PSG; assista

Um clima de “Real Madrid x Barcelona” marcou o treino do PSG no último domingo. Após fazer uma jogada individual, Lionel Messi levou uma entrada dura de Sergio Ramos, mas seguiu a jogada e até fez o gol. No entanto, claramente irritado, o argentino voltou olhando sério para o zagueiro espanhol. Depois, tirou satisfação com Ramos, que parece ter pedido desculpas dando um leve tapa nas costas de Messi (assista ao lance nos vídeos abaixo).