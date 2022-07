Mudanças no Governo: Diretor da PC exonerado e novos chefes de departamento em secretarias

Mais nomeações e exonerações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8) com a determinação do governador Gladson Cameli.

Ao todo, 45 pessoas passaram pela dança das cadeiras. Outras três publicações sobre exoneração e nomeação foram publicadas por incorreção.

Dionatan Iuri do Nascimento foi nomeado para exercer o cargo de Chefe de Departamento na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET). Jaucira dos Anjos Ferreira e Anayana dos Santos Macil também assumiram chefia de departamento na pasta.

Marcelo Fernando Souza da Silva foi designado para ser Chefe de Departamento na Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), também por nomeação.

Anderson Filgueira Costa saiu da chefia de gabinete da Sesacre.

Luciano Henrique de Souza foi exonerado do cargo de diretor da Polícia Civil. Em seu lugar, fica Odion de Oliveira Monte. Theotonio Vasconcelos Ribeiro foi nomeado para exercer chefia de departamento no órgão de polícia.

Confira outras mudanças a partir da página 2 do DOE, abaixo: