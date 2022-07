Mulher mantida em cárcere manda bilhete para vizinha: “Risco de morte”

Segundo a PM informou ao G1, o marido da mulher, de 64 anos, teria feito uma ameaça. Ele disse que iria matar a esposa quando voltasse do trabalho. As filhas da mulher de 2 e 7 anos ficavam presas com ela.

A casa tinha muro alto, câmeras e grades nas janelas. A mulher disse que estava presa há anos, e que chegou a perder a noção do tempo. A vizinha achou o bilhete e chamou a polícia, que prendeu o homem no trabalho dele. O marido justificou que tinha muito ciúmes. Ele vai responder por cárcere privado.