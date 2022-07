Mulher morre atropelada após sair de igreja em Rio Branco; corpo foi arremessado a vários metros

Antônia Leandro da Silva, de 52 anos, morreu vítima de atropelamento na noite desta terça-feira (5), na Rua Joaquim Macedo, no bairro Oscar Passos, na região do São Francisco, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Antônia estava voltando para casa após sair de um igreja evangélica que fica bem próximo a própria residência, quando a mulher teria tentando atravessar e foi atropelado por um carro.

No impacto, Antônia foi arremessada a uma distância de mais de 15 metros, bateu a cabeça no asfalto e acabou morrendo no local. A vítima teve um Traumatismo Craniano Encefálico. Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Antônia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.