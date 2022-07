Neto agride avô com paulada e idoso corre para pedir socorro em comércio

Conforme a vítima, o neto mora há dois anos com os avós. O avô estava realizando as tratativas da venda de gado com um homem quando o neto chegou, dizendo que não era para tirar os animais do sítio onde eles moram.

Então, ele acertou as costas do avô com um pedaço de madeira. O idoso correu até um comércio próximo ao sítio, onde pediu ajuda. A comerciante ligou para a Polícia Militar, que foi até o sítio.

No local, foi realizada a prisão em flagrante do neto por ameaça e lesão corporal. Ainda de acordo com a vítima, a avó do suspeito tem 71 anos e vive acamada por questões de saúde, morando os três no sítio.