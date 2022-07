Neymar surge sem aliança e fãs especulam fim de namoro: “Já acabou? ”

Nessa segunda-feira (04) uma foto de Neymar aproveitando uma noite com os seus amigos deu o que falar. Isso aconteceu porque na fotografia o jogador aparecia sem a sua aliança de comprometimento, o que fez surgir muitos comentários na internet como: Já acabou?

Além disso, Bianca Biancardi, influencer com quem Neymar assumiu um relacionamento e recentemente passou um sufoco numa viagem aérea, resolveu sumir das redes sociais justo nesse momento. Assim, somando ao aparecimento de Neymar sem as alianças, reforçou-se as especulações.

“Neymar solto na night sem aliança e com a Pavanelli. Que eu perdi?” Postou um fã.

“Bruna e Neymar terminaram” Twittou uma outra pessoa.

No entanto, para a alegria dos fãs, após cortar o cabelo e tirar uma foto Neymar reapareceu utilizando a aliança de comprometimento.

Neymar perde milhões de reais durante crise no PSG

Atualmente Neymar enfrenta uma grave crise pelo time que joga, PSG. Segundo o jornal “EL PAíS”, a PSG informou ao jogador que ele não faz mais parte dos planos do time, e apesar do seu pai (que é seu empresário) garantir sua permanência e do jogador ter ativado sua cláusula de renovação até 2027, o futuro do jogador até então é uma incógnita.

Não é incomum o surgimento de especulações em torno da contratação do jogador por outras equipes de futebol. Enquanto isso, a imprensa europeia afirma que o jogador não faz mais parte dos planos do PSG para as próximas temporadas de 2022 e 2023.

Além desses problemas, o jogador deve ter que lidar com outros problemas como a desvalorização das criptomoedas e do NFT’s (dinheiro virtual). No início desse ano o jogador adquiriu uma das coleções mais caras do mundo por cerca de R$ 1,45 milhões.

Em resumo, o problema gira em torno da desvalorização da moeda que ocorre há alguns meses. Desde a aquisição da moeda por Neymar, os criptoativos desvalorizaram em mais de 77%. Segundo especialistas em criptomoedas a queda do valor ocorre devido à alta de juros por parte dos bancos centrais.